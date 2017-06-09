Reuters: Консерваторам точно не удастся набрать 326 мандатов в парламенте

В Великобритании объявлены результаты голосования на парламентских выборах по 633 местам из 650. Как сообщает Reuters, у правившей партии консерваторов на этот момент было 308 мест. Для права формировать правительство ей надо было обеспечить себе 326 мандатов, теперь очевидно, что это консерваторам не удастся, отмечает агентство, ссылаясь на собственные подсчеты. В Британии будет «подвешенный» парламент, пишут СМИ.

Телекомпания ВВС составила прогноз результатов выборов на основании экзит-поллз, проведенных на 144 избирательных участках среди 30 450 человек. По этому прогнозу консерваторы наберут 318 мандатов, что на 13 меньше, чем у них было до выборов. Лейбористы получат 267 мандатов, что на 35 больше, чем у них было, либерал-демократов станет больше на трех человек, шотландских националистов - меньше на 24. По прогнозу Sky News, консерваторы наберут от 315 до 325 мест в парламенте, но точно не получат необходимого большинства.