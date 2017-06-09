Суд арестовал шестого фигуранта дела о митинге 26 марта в Москве

Басманный райсуд Москвы отправил под арест до 8 августа Дмитрия Борисова, шестого фигуранта «дела 26 марта», сообщают «Медиазона» и «Дождь». Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

По данным следствия, во время акции 26 марта Борисов два раза ударил ногой сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Сам Борисов свою вину не признает. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как отмечает «Интерфакс», ранее Борисов привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), однако позднее дело в отношении него было прекращено. Защита задержанного собирается обжаловать решение суда о его аресте.