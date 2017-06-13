Назначен новый руководитель администрации Байконура

13 июня новым главой администрации Байконура стал бывший руководитель Росграницы и «Ижмаша» Константин Бусыгин, сообщает «Интерфакс». Он сменил в этой должности Анатолия Петренко. Глава администрации этого города назначается совместным решением президентов России и Казахстана.

Представляя нового мэра Байконура, вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал Бусыгина опытным управленцем и хорошим организатором, опыт которого «будет очень полезен для решения сложных вопросов на новом этапе развития Байконура».

Петренко перед работой в администрации Байконура работал на космодроме. У Бусыгина такого опыта работы нет. «Он закончил МГИМО, некоторое время работал в бизнесе. Дальше его судьба была связана с судьбой нашей большой страны. Одно время он работал в Югославии, в Сербии и Белграде, выполнял там ряд достаточно важных заданий. Потом был призван уже в оборонно-промышленный комплекс, был первым руководителем концерна "Калашников", работал в Ижевске, сформировал этот важный концерн», – сказал вице-премьер. После этого Бусыгин возглавил Росграницу.

Анатолия Петренко Рогозин поблагодарил за проделанную работу и за надежность. «И конечно, мы рассчитываем что он будет и впредь помогать уже новому главе администрации Байконура входить в курс тех ситуаций, которые есть в городе, столь важном и сложном и с большой перспективой», – сказал чиновник. Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров наградил бывшего мэра медалью «Космос без границ» за значительный вклад в развитие отечественной космонавтики, за многолетний добросовестный труд.