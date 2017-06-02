СМИ: Админстрацию «Байконура» возглавит бывший руководитель Росграницы и «Ижмаша»

Администрацию «Байконура» возглавит бывший руководитель Росграницы и экс-гендиректор НПО «Ижмаш» (ныне - ОАО «Концерн "Калашников"») Константин Бусыгин. Как сообщили источники «Коммерсанта» и «Интерфакса», это решение 30 мая приняли президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что к работе Бусыгин приступит на следующей неделе. «Ожидается, что Константин Бусыгин должен будет вступать в должность главы администрации "Байконура" 8 июня», - уточнил источник «Интерфакса». Бусыгин от комментариев отказался.

Несколько недель назад сотрудники космодрома «Байконур» рассказали «Коммерсанту», что вице-премьер Дмитрий Рогозин, сопредседатель российско-казахской межправительственной комиссии по «Байконуру», недоволен работой тогдашнего главы администрации города Анатолия Петренко. Источники в аппарате российского правительства подтвердили, что вопрос о замене главы «Байконура» Рогозин поднимал в разговорах с чиновниками правительства Казахстана.

Петренко перед работой в администрации «Байконура» работал на космодроме. У Бусыгина опыта работы в космической отрасли нет, но в «Ижмаше» и Росгранице он проявил себя как хороший организатор и управляющий, сказал источник издания в Белом доме.

Бусыгин родился 11 декабря 1965 г. в Ташкенте, в 1999 г. окончил МГИМО. С 2002 по 2004 г. он был гендиректором авиационной компании «Kosmas Air», напоминает «Интерфакс». В 2004 г. он стал зампрефекта Западного административного округа Москвы. В 2008 г. он окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации (РАГС). В декабре 2010 г. возглавил управу района Солнцево и в том же году защитил кандидатскую диссертацию по экономике по теме «Механизмы повышения эффективности социально-экономической политики в регионах».

Гендиректором НПО "Ижмаш" Бусыгин был с декабря 2012 по февраль 2014 г. В апреле 2014 г. он возглавил Росграницу и руководил агентством вплоть до его упразднения в феврале 2016 г.