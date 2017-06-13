Суд признал экс-директора ФСИН виновным в миллиардных хищениях при закупке браслетов

Замоскворецкий суд признал бывшего директора ФСИН Александра Реймера виновным по делу о хищении более 2,7 млрд руб. при закупках электронных браслетов для осужденных. Это сообщает корреспондент агентства «Москва». Судья Елена Аверченко начала оглашение приговора по этому делу. Судя по началу судебного решения, также виновными признаны бывший замдиректора ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГУП ЦИТОС) Виктор Определенов. По версии суда и следствия, они «совершили мошенничество путем хищения денежных средств в особо крупном размере из федерального бюджета с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений».

Гособвинение просило для Реймера девять лет лишения свободы. Из обвинения уже в ходе судебного процесса прокуратура исключила статью о злоупотреблении полномочиями. Прокурор также не поддержал гражданский иск потерпевшей стороны на сумму более 3,4 млрд руб. и просил рассмотреть иск в рамках гражданского судопроизводства.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 г. Проверки закупок электронных браслетов ведомством начались в конце 2012 г., уже после его отставки. В марте 2015 г. Реймер был арестован после вызова на допрос в СКР по этому делу. В суде рассмотрение дела началось в августе 2016 г. Определенов также находится под стражей, Криволапов - под домашним арестом.

По версии следствия, в 2010–2012 гг. Реймер, действуя в составе организованной преступной группы, похитил деньги, выделенные ФСИН из бюджета для закупки электронных браслетов. Браслеты закупались по ценам, завышенным в несколько раз, считает следствие. Как сообщал СКР, стационарное контрольное устройство слежения за осужденным, которое стоило 19 000 руб., закупалось за 108 000 руб., сам браслет, который также стоил 19 999 руб. – за 128 000 руб. Закупки проводились у ООО «НПФ "Мета». По версии следствия, за помощь в хищении Реймер получил от гендиректора этой компании Николая Мартынова более 140 млн руб. наличными.

Дело Мартынова было выделено в отдельное производство, он пошел на сделку со следствием и получил три года и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 500 000 руб. Также он выражал готовность поставить государству 7000 новых комплектов электронных браслетов.