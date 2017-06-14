Бывший вице-мэр Новосибирска Солодкин-младший вышел из колонии по УДО

В Екатеринбурге вышел на свободу бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший, фигурант громкого уголовного дела об участии в ОПГ Александра Трунова, которая действовала в Новосибирске в 1990-х гг. С осени 2016 г. Солодкин-младший отбывал восьмилетний срок в колонии в Екатеринбурге, до этого около шести с половиной лет он провел в одном из сизо в Новосибирске.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение бывшего высокопоставленного чиновника об условно-досрочном освобождении, сообщает ТАСС. Одним из условий стало требование найти работу в два ближайших месяца. В июле 2016 г. Солодкин-младший уже подавал на УДО, но получил отказ. Тогда суд сослался на отсутствие у осужденного интереса к работе или обучению, напоминает ТАСС.

Солодкин-младший и его отец, бывший советник администрации Новосибирской области Александр Солодкин-старший, были задержаны 16 февраля 2010 г. по уголовному делу об убийствах и других преступлениях, совершенных в Новосибирске и области в 1997-2004 гг. организованным преступным сообществом «Труновские», которое возглавлял Александр Трунов, напоминает «Интерфакс». В том же году по тому же делу был задержан замначальника УФСКН России по региону Андрей Андреев. Суд над ними начался в сентябре 2012 г.

2 ноября 2015 г. Новосибирский областнойсуд приговорил Солодкина-старшего к шести годам колонии и штрафу в 1,2 млн рублей, Солодкина-младшего - к восьми с половиной годам лишения свободы и штрафу в 505 000 руб., Андреева - к 11 годам колонии и штрафу в 805 000 руб. И защита, и обвинение обжаловали приговор. 17 июня 2016 г. Верховный суд России отменил приговор Солодкину-младшему и Андрееву в части, касающейся обвинений в мошенничестве, а также изменил квалификацию в части, касающейся пособничества Андреева ОПС «Труновские». В результате срок Солодкину-младшему был сокращен до 8 лет, а штраф - до 500 000 руб., срок Андрееву - до семи лет. Андреев был освобожден по УДО в конце 2016 г.

В декабре 2012 г. Новосибирский областной суд приговорил Трунова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 800 000 руб.