Совет Федерации перенес рассмотрение закона о создании реестра коррупционеров

Совет Федерации не будет рассматривать сегодня закон о создании в России реестра коррупционеров. Об этом «РИА Новости» сообщил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Александров. Он уточнил, что этот вопрос будет рассмотрен, когда правительство подготовит необходимый пакет документов,

7 июня Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о создании в России такого ресурса. В такой реестр будут попадать уволенные высшие государственные чиновники, работники прокуратуры, сотрудники СК РФ и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие.

В реестр попадут также уволенные из-за коррупции работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования. Соответствующая обязанность работодателя по включению в такой реестр работников, уволенных по утрате доверия, прописывается в Трудовом кодексе.

В сопроводительных документах приводятся данные, согласно которым в период с 2012 по 2015 г. в связи с утратой доверия уволены 1200 чиновников за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 г.