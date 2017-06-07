Госдума приняла закон о создании реестра коррупционеров

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о создании в России ресурса - реестра чиновников и сотрудников правоохранительных структур, уволенных из-за коррупционных правонарушений.

В такой реестр будут попадать уволенные высшие государственные чиновники, работники прокуратуры, сотрудники СК РФ и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие.

В реестр попадут также уволенные из-за коррупции работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования. Соответствующая обязанность работодателя по включению в такой реестр работников, уволенных по утрате доверия, прописывается в Трудовом кодексе.

Принятый закон предполагает формирование единого информационного ресурса - реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

В сопроводительных документах приводятся данные, согласно которым в период с 2012 по 2015 г. в связи с утратой доверия уволены 1200 чиновников за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.