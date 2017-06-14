Суд не смягчил наказание Олегу Навальному

Урицкий районный суд Орловской области сегодня не удовлетворил ходатайство о смягчении наказания брату оппозиционера Алексея Навального Олегу, осужденному по «делу "Ив-Роше"» и отбывающему наказание в колонии в Орловской области. «Суд рассмотрел сегодня ходатайство адвоката Олега Навального о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания и отказал в его удовлетворении», - сообщили в пресс-служба суда.

Причины отказа в суде не сообщили. «Итоги суда Олега Навального: суд решил, что не сформировалось законопослушное поведение, и отказал в ходатайстве о смягчении наказания», - написала в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Урицкий районный суд уже дважды отказывал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении - в июне 2016 г. и в феврале 2017 г. Оба раза причиной отказа послужили непогашенные взыскания за нарушения режима. Накануне сам Олег Навальный написал, что больше не будет ходатайствовать об УДО, вместо этого добиваясь смягчения наказания в соответствии со ст. 80 УК «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания».

Братья Навальные обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считало, что они мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив РошеВосток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению», сообщали ранее в СКР.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 г. признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 г. условно, Олега Навального - к 3,5 г. лишения свободы в колонии общего режима.