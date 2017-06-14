В «МРСК Центра» пришли с обысками

В офисе «МРСК Центра» (входит в группу «Россети») проводят обыски сотрудники ФСБ, сообщил Life. В сообщении отмечается, что представители силового ведомства работают в бухгалтерии компании и изымают всю экономическую документацию.

Представитель «МРСК Центра» сказал «Ведомостями», что в компанию пришли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями главного управления МВД по Восточному округу. Визит связан с вопросами к бывшему гендиректору компании Дмитрию Гуджояну по налоговым отчислениям в период его работы.

Гуджоян был гендиректором «МРСК Центра» в 2010-2012 гг., но был уволен после проверки финансово-хозяйственной деятельности компании. Тогда были выявлены нарушения при закупках. Результаты проверки были переданы в Генпрокуратуру.

«МРСК Центра» ведет бизнес в 11 регионах России. «Россетям» принадлежит 50,23% капитала компании.