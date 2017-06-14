Конгрессмен США Стив Скализе ранен при стрельбе в Вашингтоне

Конгрессмен США от Луизианы Стив Скализе, один из наиболее консервативных членов Конгресса и координатор фракции республиканцев в палате представителей, получил огнестрельное ранение в ходе нападения близ Вашингтона, сообщила The New York Times со ссылкой на CNN. Данных о состоянии Скализе пока нет.

По данным полиции, неизвестный открыл огонь во время бейсбольной практики команды конгресса на территории спортивного комплекса YMCA в районе Дель-Рей Александрии, штат Вирджиния (около 15 км к югу от Вашингтона), где присутствовал Скализе. Помимо конгрессмена, пострадали несколько человек, их состояние уточняется. Район оцеплен.

Представитель Мичигана Майк Бишоп рассказал, что Скализе подстрелили во время игры, когда тот стоял на второй базе. «Я смотрел прямо на него. Легкая мишень», - заявил Бишоп.

Свидетель произошедшего, конгрессмен от Алабамы Моррис Брукс, рассказал CNN, что нападавший был белым мужчиной среднего возраста. По его оценке, он сделал более десятка выстрелов, ранены минимум пять человек. У Скализе, вероятно, ранение бедра, рассказал Брукс.

Полиция Александрии сообщила о задержании подозреваемого. «Подозреваемый задержан, угроза миновала», - говорится в Twitter полиции.