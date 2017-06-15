Путин обвинил BBC в пропаганде Навального

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии 15 июня, заявил, что агентство BBC поддерживает оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил блог AFP.

Так Путин ответил на вопрос корреспондента BBC, рассматривает ли он Навального в качестве главного соперника. «Как только я услышал, что вы от BBC, сразу понял, что вы зададите этот вопрос», - сказал российский президент. По его словам, он считает BBC «в определенном смысле пропагандой» тех людей, которые проводят эти митинги, передал российский сайт агентства. Навального по имени Путин так и не назвал.

На этой неделе суд приговорил Навального к 30-дневному заключению за организацию антикоррупционных протестов 12 июня. «У него нет шансов быть зарегистрированным кандидатом на выборах из-за судимости, и он сам это понимает», - заявила накануне в эфире «Дождя» председатель Центризбиркома Элла Памфилова.