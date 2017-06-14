Разогнать нельзя помиловать

Итак, сначала сухие цифры.

Акции против коррупции по призыву Алексея Навального прошли 12 июня в 145 городах (26 марта митинговали в 84 городах). Насчет количества участников «гуляний» в Москве есть разные мнения: одни очевидцы говорят, что их было меньше, чем в марте, другие – что существенно больше. Но официальные данные полиции и местных властей по ряду других крупных городов показывают заметный прирост: например, в Петербурге число протестующих по сравнению с 26 марта увеличилось с 3000 до 3500 человек, в Новосибирске – с 1500 до 2500, в Екатеринбурге – с 1000 до 2000, в Челябинске – с 850 до 2500. До масштабов зимы 2011–2012 гг. еще, конечно, далеко, но и говорить, что у нас в стране все в порядке и драгоценной политической стабильности ничто не угрожает, тоже было бы как-то странно.

В связи с этим перед Кремлем, похоже, забрезжили два традиционных русских вопроса. Но если вопрос «Кто виноват?» и вытекающие из него орг­выводы должны беспокоить самих кремлевских чиновников, то ответ на вопрос «Что делать?» может затронуть куда большее количество россиян, в том числе и никакого отношения к протестам не имеющих.

Пока Кремль ничего внятного на этот счет не говорит и этот вопрос обсуждают лишь эксперты (см. статью на стр. 02), можно попробовать прикинуть варианты. Самых очевидных и напрашивающихся – опять же исходя из наших традиций – два.

Вариант первый: ничего не делать и пускай все идет, как идет. В таком случае непонятно, что может помешать Навальному уже в сентябре, перед региональными выборами, охватить протестами две сотни городов, в декабре отметить очередной «несанкционкой» старт президентской кампании, а в марте торжественно отпраздновать на улицах переизбрание Владимира Путина. На результатах голосования это, разумеется, не скажется, но благостная картинка самых чистых, честных и справедливых выборов в российской истории, созданием которой сейчас так озабочены в Кремле, будет изрядно подпорчена.

Вариант второй: Навального посадить, пятую колонну разогнать, гайки закрутить, «бешеный принтер» включить – в общем, все как в 2012 г. Проблемы с массовыми протестами в этом случае, наверное, исчезнут, но зато появится много других – в первую очередь с Западом, который в чистые и честные выборы после этого точно не поверит и даже, возможно, задумается о каких-нибудь новых санкциях.

Есть, правда, и некое среднее арифметическое – посадить только Навального, а остальные пусть протестуют. Но на деле это мало чем будет отличаться от первого варианта и протестную волну вряд ли собьет – разве что самым популярным лозунгом вместо «Россия без Путина» станет «Свободу Навальному».

Так что людям, которых принято называть кремлевскими политтехнологами, видимо, придется придумывать более изощренные варианты. Да, для них нынешняя ситуация еще не цугцванг, когда любой твой ход ведет к неминуемому проигрышу. Но уже и не приятная расслабленность после думских выборов – 2016, когда, наоборот, казалось, что любой ход, даже откровенно неудачный, все равно ведет к безоговорочной победе.