Установлена личность организатора взрыва у детского сада в Китае

Китайская полиция установила личность организатора взрыва у входа в детский сад в восточной провинции Цзянсу. Об этом сообщает центральное телевидение Китая.

По данным сотрудников правоохранительных органов, взрывное устройство привел в действие 22-летний мужчина по имени Сю. Он погиб при взрыве. Его личность была установлена с помощью анализа ДНК.

Предполагается, что подрывник страдал психическим расстройством, взрывное устройство изготовил у себя дома, части и материалы для него были обнаружены полицией при обыске места жительства Сю.

Взрыв произошел накануне. В результате инцидента восемь человек погибли, более 60 человек получили ранения, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.