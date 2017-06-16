Срок ареста Навальному сокращен на пять суток

Мосгорсуд сегодня рассмотрел апелляцию на 30 суток ареста оппозиционеру Алексею Навальному и сократил срок наказания на пять суток. «Судья оставляет Навальному арест на срок 25 суток», - написала в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Адвокат политика Ольга Михайлова в апелляционной жалобе ссылалась на отсутствие состава и события правонарушения в действиях Навального и требовала прекратить производство по делу.

11 июня поздно вечером политик через интернет призвал соратников выходить на Тверскую улицу 12 июня, объяснив, что в согласованном месте провести акцию против коррупции не удастся, так как поставщики звукоусилительной аппаратуры отказываются сотрудничать из-за давления власти. Днем 12 июня Навального задержали в собственном подъезде, после того как он вышел из квартиры. 13 июня Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.