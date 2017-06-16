Трамп заявил об отмене соглашения Обамы по нормализации отношений с Кубой

Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет одностороннюю сделку предыдущей администрации с Кубой по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

«Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией», - сказал Трамп в ходе выступления в Майами (штат Флорида), подчеркнув, что решение «вступает в действие немедленно».

Трамп призвал Кубу разработать новое соглашение, которое будет отвечать интересам народов обеих стран.