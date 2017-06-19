Американские и украинские инспекторы проведут наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Украины проведет с 19 по 24 июня наблюдательный полет над российской территорией на самолете ОС-135Б, который вылетит с аэродрома Хабаровска. Полет пройдет в соответствии с Договором по открытому небу. Российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на департамент информации Минобороны России.

В соответствии с тем же договором российские инспекторы с 18 июня по 3 июля проведут два наблюдательных полета в США. Это произойдет в Калифорнии и Канзасе, максимальные дальности полетов составят 4250 и 4800 км. Российские инспекторы совершат облеты на Ту-154М Лк-1. Это будут 22-й и 23-й наблюдательные полеты российских самолетов над территориями государств – участников договора в 2017 г.

Россия ратифицировала Договор по открытому небу в мае 2001 г. Договор был учрежден 24 марта 1992 г. 23 странами – участницами ОБСЕ. Его цель – укрепление доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого – обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.