Послом России в Турции назначен Алексей Ерхов

Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Соответствующий указ от 19 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ерхов возглавит российскую дипмиссию вместо Андрея Карлова, который был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее Ерхов возглавлял департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России, отмечает «Интерфакс». В 2010–2015 гг. он был генконсулом России в Стамбуле.