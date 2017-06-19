Мэй: совершивший наезд на толпу в Лондоне водитель действовал в одиночку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что, по данным полиции, человек, совершивший наезд на людей в Лондоне, действовал в одиночку, передает Reuters.

Ранее Мэй назвала случившееся «ужасным инцидентом» и выразила сочувствие пострадавшим.

Фургон наехал на людей, выходивших из мечети, на улице Севен Систерс в северной части Лондона в ночь с 18 на 19 июня. В результате происшествия погиб один человек, а еще десять пострадали.

Мечеть в Финсбери-парк известна, отмечает Русская служба ВВС. Ее посещал Ричард Рид, задержанный после попытки взорвать самолет собственными заминированными ботинками, и Захариас Муссауи, отбывающий пожизненное заключение в США по делу о терактах 11 сентября. В этой мечети проповедовал радикальный имам Абу Хамза аль-Масри, который семь лет провел в британской тюрьме по обвинению в подстрекательстве к убийствам и религиозной нетерпимости. В 2012 г. его экстрадировали в США, где он получил пожизненный срок за поддержку террористических организаций.

Мечеть была закрыта в 2003 г., два года спустя ее снова открыли, сменив в ней руководство. В последние годы в мечети проповедовали веротерпимость.