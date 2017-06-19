В Лондоне у мечети фургон наехал на пешеходов

В Лондоне фургон въехал в толпу пешеходов рядом с мечетью Финсбери-парк, сообщает ВВС. Есть пострадавшие, задержан один человек, объявила полиция города. Пока МВД трактует случившееся как «серьезный инцидент», слово теракт не используется.

Полиция получила сигнал о наезде на людей в 0.20 по местному времени в понедельник, служба скорой помощи - в 0.15. Среди пострадавших есть мусульмане, которые вышли из мечети после молитв по случаю рамадана. Совет мусульман Великобритании заявил, что наезд был намеренным. Газета The Evening Standard утверждает, что из фургона выскочил мужчина с ножом и успел ударить как минимум одного человека. Очевидец рассказал Sky News, что ехал за этим фургоном, когда тот заехал на полосу для общественного транспорта и затем свернул резко налево и начал давить людей.

Премьер-министр Тереза Мэй назвала случившееся «ужасным инцидентом» и выразила сочувствие пострадавшим.

Мечеть в Финсбери-парк известна, отмечает Русская служба ВВС. Ее посещал Ричард Рид, задержанный после попытки взорвать самолет собственными заминированными ботинками, и Захариас Муссауи, отбывающий пожизненное заключение в США по делу о терактах 11 сентября. В этой мечети проповедовал радикальный имам Абу Хамза аль-Масри, который семь лет провел в британской тюрьме по обвинению в подстрекательстве к убийствам и религиозной нетерпимости. В 2012 г. его экстрадировали в США, где он получил пожизненный срок за поддержку террористических организаций.

Мечеть была закрыта в 2003 г., два года спустя ее снова открыли, сменив в ней руководство. В последние годы в мечети проповедовали веротерпимость.

22 марта в Лондоне Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. В результате погибли пять человек, десятки получили ранения. 3 июня три человека на белом фургоне сбили несколько человек на тротуаре на Лондонском мосту. Затем они начали нападать с ножом на людей в барах и ресторанах на расположенном рядом рынке Боро-маркет. Полиция застрелила всех троих подозреваемых. Их жертвами стали восемь человек.