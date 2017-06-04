Теракт в Лондоне
Полиция проведет следственные действия, чтобы убедиться, что ликвидированы все нападавшие
Фургон белого цвета на большой скорости выехал на тротуар на Лондонском мосту. Из него вышли люди, вооруженные охотничьими ножами, и напали на прохожих. На фото: эвакуация людей
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Похожие нападения произошли рядом с рынком Боро и в районе Воксхолл. Позже полиция признала произошедшее на мосту и рядом с рынком терактами, инцидент в районе Воксхолл с ними не связан
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Двое террористов были застрелены полицией при попытке ворваться в заполненный посетителями бар. На неизвестных были надеты пояса смертников, позже выяснилось, что это муляжи. На фото: один из подозреваемых в нападении
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Жертвами теракта в Лондоне (на 10.05 мск) стали шесть человек, еще 48 доставлены в больницы, сообщает британская национальная служба здравоохранения
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Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался, сообщил «РИА Новости» представитель дипломатической миссии
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К 7.30 мск все нападавшие были ликвидированы, об этом сообщил шеф отдела лондонской полиции по борьбе с терроризмом Марк Роули. «Мы считаем, что в теракте принимали участие три человека», — сказал он. СМИ сообщали о пятерых неизвестных
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Официальные представители ряда стран уже выразили соболезнования в связи с гибелью людей, а также заявили о поддержке властей Великобритании
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Мэр Лондона Садик Хан заявил, что уровень террористической угрозы остается «серьезным» - на уровне, предшествующем «критическому»
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Консервативная партия Великобритании объявила о приостановке избирательной кампании в связи с последними атаками, говорится в заявлении представителя премьера страны, лидера тори Терезы Мэй. Парламентские выборы запланированы на 8 июня
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