Безопасность и право

Теракт в Лондоне

Полиция проведет следственные действия, чтобы убедиться, что ликвидированы все нападавшие
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