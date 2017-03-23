Теракт в Лондоне: 5 погибших, 40 пострадавших

Число жертв теракта в центре столицы Великобритании увеличилось с 4 до 5 человек, сообщает Reuters. Пострадавших, по данным Скотленд-Ярда, насчитывается уже 40, тогда как ранее сообщалось более чем о 20.

Руководитель контртеррористического офиса британской полиции Марк Роули указал, что атака могла быть связана с исламистским терроризмом. Полиция дает понять, что преступник им известен, но не раскрывает детали.

По данным The Independant, теракт мог совершить Абу Иззадин, известный также как Тревор Брукс. Однако его адвокат заверил, что его подзащитный все еще находится в тюрьме и быть нападавшим не мог никак.

Как сообщалось ранее, 22 марта неизвестный мужчина за рулем автомобиля протаранил толпу людей на Вестминстерском мосту (трое из них погибли) и врезался в ворота парламента. Затем он напал с ножом на полицейского, который от полученных ран скончался. Преступник был застрелен.