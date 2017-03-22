Теракт в Лондоне предположительно совершил Абу Иззадин - СМИ

Правоохранительные органы установили личность мужчины, совершившего теракт в центре Лондона. По предварительным данным, его имя - Абу Иззадин, ранее известного как Тревор Брукс, сообщает The Independent.

Иззадина ранее полицейские подозревали в связях с террористами. Он отбывал срок в тюрьме по обвинениям в сборе средств для террористов, в разжигании ненависти и в оправдании террора. Как сообщает ABC со ссылкой на адвоката Иззадина, подозреваемый в теракте «до сих пор в тюрьме и не мог быть нападавшим» в Лондоне.

Официально полиция Лондона не раскрывала личность преступника.