Тереза Мэй созвала экстренное заседание после теракта в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала экстренное заседание чрезвычайного антикризисного комитета COBRA, которое будет посвящено нападению возле британского парламента. Об этом сообщает The Huffington Post.

Ранее премьер была эвакуирована из здания парламента, рядом с которым произошел теракт. Полиция усилила меры безопасности в центре города. «Дополнительные силы направлены на место происшествия, в том числе вооруженные полицейские», - заявили в Скотленд-Ярде.

Полиция характеризует происшедшее как теракт и проводит «антитеррористическое расследование». По последним данным, в результате нападения погибли три человека - полицейский после удара ножом и двое гражданских лиц. По предварительным данным, ранены не менее 10 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трое французских школьников, россиян нет.