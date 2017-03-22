В Лондоне произошел теракт

В Лондоне вооруженный мужчина открыл стрельбу около здания британского парламента, передает ВВС. По данным СМИ, есть раненые. Здание парламента на данный момент оцеплено, передает Reuters со ссылкой на источник в парламенте.

По данным ВВС, ранения получили два человека, однако корреспондент Reuters, будучи свидетелем происшедшего возле Вестминстерского дворца, сообщил, что пострадали не менее 10 человек. На 19.39 мск стало известно, что скончались двое раненых. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил ВВС врач из больницы «Сент-Томас», у части пострадавших «чудовищные» ранения.

Полиция считает происшедшее терактом. «В настоящий момент мы расцениваем это как террористический акт», - говорится в официальном заявлении Скотленд-Ярда. Полиция призывает не распространять фотографии раненых в соцсетях. «Если у вас есть фотографии или видео с кадрами происшедшего, пожалуйста, передайте их в полицию», - призывают в Скотленд-Ярде. «Мы благодарим общественность за помощь и призываем людей сохранять спокойствие и быть начеку», - говорится в микроблоге Twitter ведомства. Полиция просит гостей и жителей Лондона не посещать район парламента.

Заседания парламента приостановлены, выходы из здания заблокированы, депутаты и пэры находятся внутри, передает корреспондент ТАСС с места событий. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится в безопасности, сказал источник ВВС. С места ЧП ее увезли на серебряном Jaguar. Королева Великобритании Елизавета II в момент теракта была в Букингемском дворце, который находится менее чем в 1 км от места ЧП.

Сотрудники полиции ликвидировали преступника, который на автомобиле врезался в ворота парламента, сбив как минимум пять человек на Вестминстерском мосту. По данным Sky News, преступления у британского парламента и на мосту, скорее всего, совершены одними и теми же лицами или лицом. Согласно версии телеканала, сначала преступник на автомобиле врезался в пешеходов на тротуаре Вестминстерского моста, после протаранил ворота здания парламента, выбежав из машины, ранил ножом полицейского и был убит выстрелом другого сотрудника полиции. Некоторые очевидцы утверждают, что на месте происшествия произошел взрыв. К зданию парламента был направлен вертолет скорой помощи.

В посольстве России в Великобритании открыта горячая линия для российских граждан в связи с инцидентом у Вестминстерского дворца, передает ТАСС. Россияне не пострадали в результате происшедшего в Лондоне, уточнили в посольстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала происшедшее.

«Мы выражаем соболезнование и сочувствие всем тем, кто пострадал, родственникам всех тех, кто погиб в ходе этой агрессивной вылазки. Мы не делим и никогда не будет делить терроризм по каким-либо признакам. Мы квалифицируем это как однозначное зло, которому необходимо противостоять коллективно. И в этот момент, как и всегда, наши сердца вместе с британцами, и мы разделяем их боль», — заявила она.