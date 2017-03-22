Стрельба у здания британского парламента в Лондоне
Полиция назвала произошедшее терактом
У здания британского парламента в Лондоне открыли стрельбу, сообщает Reuters. Сейчас вход и выход в здание перекрыты
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По данным представителя парламента, ранения получили два человека, по данным фотографа Reuters – не менее 12 человек. Точное число пострадавших пока не известно
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Полиция назвала произошедшее терактом. «Мы расследуем это как террористический инцидент, пока не получим данных, доказывающих обратное», — говорится в сообщении полиции в Twitter
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Очевидец рассказал Sky News, что человек с ножом пытался напасть на полицейского, после чего была открыта стрельба. Похожую версию происходящего описал журналист The Daily Mail Квентин Леттс: «Только что увидел, как парламентские охранники застрелили мужчину, который напал на полицейского»
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Очевидцы также сообщили, что на Вестминстерском мосту автомобиль сбил нескольких пешеходов, их точное количество неизвестно, сообщает The Sun. Согласно данным свидетелей, опрошенных Telegraph, автомобиль сбивал прохожих, после чего врезался в забор у здания парламента
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По сообщению The Sun, водитель выбрался из автомобиля и побежал к охране. Был ли водитель автомобиля тем же человеком, который напал на охранников, неизвестно
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