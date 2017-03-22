Стрельба у здания британского парламента в Лондоне

Kirsty Wigglesworth / AP

Очевидец рассказал Sky News, что человек с ножом пытался напасть на полицейского, после чего была открыта стрельба. Похожую версию происходящего описал журналист The Daily Mail Квентин Леттс: «Только что увидел, как парламентские охранники застрелили мужчину, который напал на полицейского»

4/6