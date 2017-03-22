Ростуризм не получал данных о пострадавших россиянах при теракте в Лондоне

Ростуризм не знает, есть ли россияне среди пострадавших в результате стрельбы у британского парламента в Лондоне. «Мы находимся на связи с ситуационным центром МИД России и посольством. Но информации о том, есть ли среди пострадавших граждане России, нет ни у нас, ни у них», – сообщила «Интерфаксу» начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.

По ее данным, сейчас в Лондоне не должно быть много организованных туристических групп из России.

МИД России призывал россиян проявлять бдительность. «Призываем российских граждан, которые находятся сейчас на территории Великобритании и посольства в Лондоне, проявлять бдительность, следить за официальными сообщениями, которые будут публиковаться», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».