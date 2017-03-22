В результате теракта в Лондоне погибли четверо, более 20 человек ранены

В результате террористического акта в центре Лондона четыре человека погибли, более 20 получили ранения, передает Sky News со ссылкой на официальное заявление представителя Скотленд-Ярда Марка Роули. Ранее стало известно, что скончался полицейский, которого преступник ударил ножом возле здания британского парламента.

«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить людей... Печально, но я могу подтвердить, что четыре человека погибли, включая нападавшего и полицейского», - сказал Роули, отметив, что ранения получили также три сотрудника полиции.

«Мы проведем полномасштабное расследование сегодняшних событий», - добавил представитель полиции.

ВВС со ссылкой на врача сообщало, что некоторые пострадавшие имеют «чудовищные» ранения. Среди пострадавших трое французских школьников.

Ранее сообщалось, что преступник, будучи за рулем автомобиля, сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту и врезался в ворота Вестминстерского дворца. Затем он выскочил из машины и ранил ножом полицейского. Другой полицейский застрелил нападавшего.