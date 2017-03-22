В результате теракта в Лондоне погиб полицейский и двое гражданских лиц

В Лондоне скончался полицейский, который был ранен ножом возле здания парламента, передает Sky News. Несколькими часами ранее ВВС сообщало о двух погибших гражданах. По словам одного из медиков больницы «Сент-Томас», некоторые пострадавшие имеют «чудовищные» ранения.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев написал в микроблоге Twitter, что в результате теракта возле здания британского парламента также пострадали французские лицеисты.

«Мы выражаем солидарность нашим британским товарищам, а также всестороннюю поддержку пострадавшим французским ученикам и их семьям», - написал он. Как сообщает Le Parisien со ссылкой на источники, речь идет о трех французских старшеклассниках.

Российское посольство в Лондоне сообщило, что среди раненых россиян нет.