Полиция назвала инцидент у парламента Великобритании терактом

У здания британского парламента в Лондоне открыли стрельбу, сообщает Reuters. Сейчас вход и выход в здание перекрыты. По данным представителя парламента, ранения получили два человека, по данным фотографа Reuters, – не менее 12 человек. Точное число пострадавших пока не ясно. Полиция назвала происшедшее терактом. «Мы расследуем это как террористический инцидент, пока не получим данных, доказывающих обратное», — говорится в сообщении полиции в Twitter. Сотрудники полиции просят жителей Лондона избегать место происшествия, чтобы позволить работать спасательным службам. Премьер-министру Терезе Мэй ничего не угрожает, сообщает Sky News со ссылкой на заявление правительства страны.

Журналист Гордон Рэйнер Daily Mail написал в Twitter, что полицейский выстрелил в нападавшего в упор три раза. Он также сообщил, что на площади перед зданием приземлился вертолет скорой помощи.

Очевидец рассказал Sky News, что человек с ножом пытался напасть на полицейского, после чего была открыта стрельба. Похожую версию происходящего описал журналист The Daily Mail Квентин Леттс: « Только что увидел, как парламентские охранники застрелили мужчину, который напал на полицейского. Впечатляет быстрота реакции полиции».

Очевидцы также сообщили, что на Вестминстерском мосту автомобиль сбил нескольких пешеходов, их точное количество неизвестно, сообщает The Sun. Согласно данным свидетелей, опрошенных Telegraph, автомобиль сбивал прохожих, после чего врезался в забор у здания парламента. Водитель выбрался из автомобиля и побежал к охране. Был ли водитель автомобиля тем же человеком, который напал на охранников, неизвестно.