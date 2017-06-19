В Москве из-за схода двух вагонов электричка столкнулась со скоростным поездом «Стриж»

В Москве вагон электрички сошел с рельсов на Курском вокзале, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «На Курском вокзале на первой платформе вагон электрички сошел с рельсов. Пассажиры эвакуированы, информация о пострадавших уточняется», - сказал он. По его словам, на данный момент на место ЧП выехали оперативные службы.

По информации «Коммерсанта», скоростной поезд «Стриж», который следовал по маршруту Нижний Новгород - Москва, столкнулся с электричкой Нахабино - Щербинка. ЧП произошло недалеко от Курского вокзала. Пострадавших нет. Состав накренен, электропоезд отогнали на запасной путь.

В пресс-службе московского управления МЧС уточнили, что «поезд "Стриж" заходил на Курский вокзал, а электропоезд "Нахабино - Щербинка" выходил с вокзала». «На малом ходу они столкнулись», - добавили в ведомстве.

«В 14:38 при отправлении пригородного поезда №6325 сообщением Нахабино – Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда «Стриж», - говорится в сообщении РЖД.

С ушибами в медицинский пункт вокзала обратились два пассажира поезда «Стриж». «Для координации работы на месте создан оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги», - уточняется в пресс-релизе РЖД.