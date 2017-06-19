В МВД объяснили применение газа в отделении, где содержатся задержанные, 12 июня

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области прокомментировали сообщение о применение перцового газа к задержанным в ходе несанкционированной акции 12 июня. Ранее об этом сообщило издание «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидцев и на собственные источники.

Как отмечало издание, в одну из камер, где находился задержанный 12 июня мужчина, пустили перцовый газ. Издание со ссылкой на других задержанных отмечает, что его задержали не на митинге против коррупции. Полиция приняла такое решение из-за неадекватного поведения задержанного. Газ по вентиляции проник в камеры других заключенных, на их жалобы о плохом самочувствии и просьбу вызвать скорую полицейские никак не отреагировали.

Одному из заключенных все-таки удалось вызвать скорую, пишет «ОВД-инфо». Медики, по словам задержанных, заявили, что в помещении «невозможно дышать», оказав первую помощь, уехали. Позднее задержанных перевели в подвальное помещение.

В МВД объяснили, что в 33-м отделе полиции Московского района Санкт-Петербурга действительно использовали перцовый газ. Его пустили в камеру 37-летнего гражданина, задержанного за мелкое хулиганство.

«С учетом медицинских показателей мужчину поместили одного в камеру для административно задержанных. Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство – перцовый газ. Незамедлительно группу граждан, в отношении которых составлялись протоколы об административном правонарушении за участие в несогласованном мероприятии, находящихся в отделе полиции, препроводили в зал совещаний для продолжения процессуальных действий», — объяснил «РИА Новостям» представитель ведомства.

Он добавил, что одна из доставленных самостоятельно вызвала «скорую помощь». Прибывшие врачи осмотрели женщину, однако в госпитализации отказали. Иных обращений за медицинской помощью и жалоб не поступало.