Путин и Атамбаев встретились в неформальной обстановке

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев провели неформальную встречу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, основную часть переговоров лидеры проведут во вторник, 20 июня.

«Главы государств начали обсуждение вопросов, которые во вторник будут фигурировать на повестке дня российско-киргизских переговоров», - сказал Песков.

Атамбаев 19 июня прибыл в Россию с государственным визитом.