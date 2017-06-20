На Беломорканале сел на мель теплоход с туристами

На Беломорско-Балтийском канале сел на мель теплоход «Александр Попов» с туристами. «Интерфаксу» в ГУ МЧС Карелии сообщили, что на борту 132 пассажира и 62 члена экипажа, агентству ТАСС в диспетчерской службе ФБУ «Беломорканал» сообщили, что на борту 137 пассажиров.

В МЧС сообщили, что людей начали снимать с теплохода и пересаживать на судно «Тимирязевский». В «Беломорканале» сказали, что судно затем будут снимать с мели.

Теплоход сел на мель в 2.20 мск 20 июня. Это произошло в Сегежском районе Карелии на 1275-м км Беломорканала между 11-м и 12-м шлюзами. Руководитель ФБУ «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей» Валерий Волков сообщил ТАСС, что в эвакуации будет задействовано еще одно служебное судно. «Паники среди пассажиров нет, есть плохое настроение из-за испорченного отпуска», – отметил он.