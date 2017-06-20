В Кремле не знакомы с «планом Тиллерсона» по стабилизации отношений с Россией

В Кремле узнали о так называемом плане Тиллерсона по выстраиванию отношений между США и Россией из средств массовой информации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«О плане Тиллерсона узнали СМИ, но пока не знаем мы. Наверное, за комментариями лучше обращаться в МИД», – сказал он.

Ранее Buzzfeed со ссылкой на чиновников написал, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал план по улучшению отношений с Россией, который предусматривает построение деловых контактов с президентом Владимиром Путиным для сотрудничества по узкому кругу вопросов. Поддержит ли этот план президент Дональд Трамп, не ясно, отмечает издание.