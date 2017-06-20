Buzzfeed узнал о плане Тиллерсона по стабилизации отношений с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал план по улучшению отношений с Россией, который предусматривает построение деловых контактов с президентом Владимиром Путиным для сотрудничества по узкому кругу вопросов. Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на чиновников, ознакомившихся с этим засекреченным документом. Поддержит ли этот план президент Дональд Трамп, неясно, отмечает издание. Высокопоставленный источник Buzzfeed в Госдепартаменте заявил, что отношения России и США находятся на крайне низком уровне и ведомство хочет добиться, чтобы они окончательно не были порваны.

По словам источников издания, первый пункт плана Тиллерсона - это дать понять Москве, что агрессивные действия против интересов США, например поддержка талибов в Афганистане («Талибан» запрещен в России) или преследование американских дипломатов в Москве, встретят отпор и положительных результатов не принесут. Второй пункт - это попытаться наладить сотрудничество по вопросам, имеющим стратегический интерес для Вашингтона: о войне в Сирии, ядерной программе КНДР, кибербезопасности. Третий пункт - достижение стратегической стабильности с Россией по ряду общих геополитических задач.