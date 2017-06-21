На Филиппинах боевики захватили школу и взяли учеников в заложники

На юге Филиппин около 300 боевиков захватили школу и взяли несколько учеников в заложники. Как передает Reuters, это заявила местная полиция. По ее сведениям, среди участников нападения есть члены группировки «Исламский освободительный фронт моро», которая представляет мусульманское меньшинство на острове Минданао и борется за создание для него независимого мусульманского государства. Обострение борьбы группировки с правительственными силовыми структурами продолжается пятую неделю. Захваченная школа находится в городе Пигкаваян в провинции Северный Котабато, он расположен в 190 км от города Марави, где базируются основные силы группировки.

Боевики устроили перестрелку с военными. Сейчас полиция выясняет, сколько человек оказалось в заложниках.