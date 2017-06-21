В самопровозглашенной ДНР совершено вооруженное нападение на наблюдателей ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) сообщила о нападении на наблюдателей в городе Ясиноватая, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. По словам наблюдателей двух патрулей, на них напали двое мужчин в форме военного типа, они стреляли в сторону машин СММ и в воздух, пытались открыть дверцы и разбить окна прикладом.

Нападение было совершено 20 июня. О нем сообщили два патруля, в каждом из которых было по шесть наблюдателей на двух бронированных автомобилях. Оба патруля заметили на железнодорожной станции двух мужчин в военной форме, у одного из них был автомат, их лица были закрыты повязкой и балаклавой. В 11.06 оба патруля услышали очередь из стрелкового оружия и определили, что она доносилась из места, где находились двое мужчин. Затем эти двое подошли к одному из патрулей и «начали в агрессивной форме что-то кричать в сторону наблюдателей», после чего скрылись. В 11.10 оба патруля попытались покинуть данный район, тогда мужчина с автоматом подбежал к машинам второго патруля. Он пытался открыть дверцу со стороны водителя, бил прикладом по боковому стеклу, направлял автомат на водителя и пассажира в другом автомобиле, пытался открыть дверцу со стороны пассажира. Пока автомобиль СММ отъезжал, вооруженный мужчина ударил прикладом боковое заднее стекло с правой стороны, тем самым немного повредив его. Затем, по словам наблюдателей, он выпустил очередь из автомата в воздух и сделал три выстрела в сторону автомобиля наблюдателей, но не попал. В 11.21 оба патруля видели, что вооруженный мужчина держал их на прицеле своего автомата. Впоследствии наблюдатели благополучно вернулись на свою базу в Донецке.

Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, напавших на наблюдателей ОБСЕ в Ясиноватой, сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование непризнанной республики. В сообщении агентства появилась деталь, которой не было в отчете ОБСЕ: «К патрулю СММ подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами». Задержанные дают показания. Установлено, что они не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР, утверждает ДАН. По предварительным данным спецслужб, «это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей».