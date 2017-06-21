Парламент Румынии вынес вотум недоверия премьер-министру

Парламент Румынии 241 голосом против семи вынес вотум недоверия премьер-министру Сорину Гриндяну, сообщает Reuters. На прошлой неделе правящая социал-демократическая партия и ее партнеры по коалиции заявили, что прекращают поддерживать премьера, который, по их оценке, не справляется с обязанностями. Спикер сената Калин Таричяну после голосования объявил об отставке правительства. Ожидается, что правящая коалиция выдвинет кандидата на пост премьер-министра уже на этой неделе.

Reuters напоминает, что Румания считается одной из наиболее коррумпированных стран Евросоюза. Неназванные агентством независимые наблюдатели считают, что социал-демократы, вероятно, недовольны тем, что Гриндяну не стал ослаблять антикоррупционных мер и не стал защищать политиков, которым грозят обвинения в коррупции.