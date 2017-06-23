В МВД назвали техническими нарушения на 6,82 млрд рублей

В МВД назвали техническими нарушения, которые выявила Счетная палата в работе ведомства. Ранее на портале государственного и муниципального финансового аудита были опубликованы материалы Счетной палаты, которая обнаружила в деятельности за 2016 г. нарушений на сумму более 6,82 млрд руб. На это обратило внимание РБК. Как отмечается в документах, МВД заключило почти 40 000 контрактов по закупке информационных систем, ПО и коммуникационной инфраструктуры еще до того, как был принят план информатизации ведомства. По закону, такие закупки должны производиться только после подписания соответствующего плана.

В МВД объяснили RNS, что «сроки согласования отдельных этапов плана информатизации могут составлять порядка одного года, что ставит под угрозу обеспечение бесперебойного функционирования ведомственных систем связи и информационно-коммуникационной инфраструктуры». Ведомство подчеркнуло, что прорабатывает вопрос по упрощению процедуры согласования.