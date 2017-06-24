Более 70 человек погибли в результате трех атак в Пакистане

Жертвами трех взрывов и нападения на полицейских в Пакистане, по последним данным, стали 73 человека. Из них 55 погибли в результате двух взрывов на рынке в городе Парачинар на северо-западе страны. Более 260 человек получили ранения, многие находятся в критическом состоянии.

Еще одна атака произошла в городе Кветта в Белуджистане. У полицейского участка взорвался заминированный автомобиль. Жертвами взрыва стали 14 человек.

Кроме того, вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина напал на служащих полиции в придорожном ресторане в Карачи на юге страны, четыре человека погибли.