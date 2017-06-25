Politico: конгрессмены предлагают вывести США из договора о РСМД

Ряд американских конгрессменов предложили вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), пишет газета Politico. «С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник, помимо нас (Россия. — Ред.)», — заявил член палаты представителей Майк Роджерс, который подготовил соответствующий законопроект.

Отмечается, что многие конгрессмены выступают против такого шага. «Внутри администрации Трампа затевается жесткое обсуждение, нужно ли выходить из еще одного международного договора. Этот договор с Россией является краеугольным в деле разоружения, запрещая целый класс ядерных ракет», — пишет издание.

Договор о РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Россия в случае выхода США из договора о РМСД примет соответствующие меры, заявил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в конгрессе и будем делать выводы. Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры», — заявил Озеров.