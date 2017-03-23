Лавров заявил о готовности России обсуждать сокращение ядерных потенциалов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать возможность дальнейшего сокращения ядерных потенциалов. «Мы готовы к обсуждению возможности дальнейшего сокращения ядерных потенциалов, но только с учетом всех факторов, а не только количества стратегических наступательных вооружений», ‒ сказал Лавров.

Ранее в России заявляли о приверженности обязательствам, вытекающим из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). 14 февраля The New York Times сообщила, что в нарушение договора Россия развернула в 2016 г. два дивизиона крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью.