В Дагестане ликвидированы двое боевиков

В ходе перестрелки с полицейскими в Дагестане ликвидированы двое боевиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в дагестанском Хасавюрте.

«Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов. Находившиеся в нем лица открыли огонь по сотрудникам, ответным огнем они были ликвидированы», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что предварительно личности ликвидированных установлены, они входили в состав местной бандгруппы.