Девять человек погибли в Колумбии в результате крушения прогулочного судна

Туристическая лодка, на которой находилось около 150 человек, затонула на северо-западе Колумбии, сообщает CNN со ссылкой на заявление властей департамента Антиока, где произошел инцидент. Корабль пошел ко дну недалеко от туристического центра Гуатапе.

В результате погибло 9 человек, более 30 пропали без вести. В ходе спасательной операции удалось оказать помощь примерно 100 пассажирам, 21 из которых получил ранения.

На опубликованных в соцсетях видеофрагментах путешествия видно, что перегруженное судно, прежде чем затонуть, раскачивалось с одного борта на другой. Одна из пассажирок лодки – Лорена Салазар рассказала, что на борту не было спасательных жилетов.

Информации о том, были ли на борту лодки россияне, пока не поступало.