Госдума проведет конференцию против наркотиков

Под патронатом ООН в Москве в первой декаде декабря проведут конференцию парламентариев против наркотиков, рассказал журналистам руководитель комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Об этом стало известно на втором совещании спикеров парламентов стран Евразии. По словам Слуцкого, будут страны СНГ и антинаркотические структуры США. Планируется сформировать «парламентское измерение по международному антинаркотическому сотрудничеству», рассказал депутат.