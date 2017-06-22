Около 5% населения мира регулярно употребляют наркотики

Приблизительно 5% населения мира регулярно употребляют наркотические вещества, около 30 млн человек страдают от зависимости и им необходимо лечение. Такие данные приводятся в докладе управления ООН по наркотикам и преступности.

Согласно материалам ООН, в Европе употребление кокаина увеличилось на 30% с 2011 по 2016 г., а производство опиумных наркотиков выросло на треть в прошлом году по сравнению с 2015 г.

В докладе отмечается, что в России и Западной Европе наиболее распространены амфетамин и МДМА или «экстази», которые поставляются в Россию из стран Ближнего Востока.

Опиоиды занимают первое место по степени вреда здоровью, на втором месте - амфетамины, на третьем - новые психоактивные вещества (НПВ), так называемые «дизайнерские наркотики».

«Несмотря на то что рынок НПВ относительно невелик, основная их опасность состоит в неизученном составе наркотика и неизвестной дозировке, что является дополнительным риском для здоровья», - говорится в докладе. Почти 12 млн человек в мире незаконно употребляют инъекционные наркотики, среди них 1,6 млн ВИЧ-инфицированы и еще 6,1 млн живут с гепатитом C.