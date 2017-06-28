Порошенко видит причину коррупции Украины в советском прошлом

Президент Украины Петр Порошенко считает, что с коррупцией на Украине тяжело справиться из-за советского наследия. Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro.

«Поскольку она идет издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого», — сказал украинский президент, отвечая на вопрос, почему коррупцию на Украине так сложно и долго искоренять.

Порошенко добавил, что, по его мнению, украинские власти «добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах». Президент отметил, что проводить реформы в стране, где идет война, крайне непросто.

«Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит», — заключил он.