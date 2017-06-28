Совфед одобрил закон о блокировке копий пиратских сайтов

Совет Федерации одобрил закон о блокировке так называемых «зеркал» пиратских сайтов в Интернете. Эта инициатива направлена на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете.

В законе вводится понятие «копия заблокированного сайта». Закон считает такой копией «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети Интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета». Размещение копии заблокированного сайта не допускается.

В законе также прописана процедура принятия решения министерством связи о признании сайта копией заблокированного на основании методик, утвержденных правительством. Также уточнены характеристики сайта, который может быть признан копией заблокированного сайта.

Кроме этого, уточнен перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру блокировки копий заблокированного ресурса - это и федеральные органы исполнительной власти и правообладатели.

Инициатива также обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Закон вступит в силу с 1 октября 2017 г.