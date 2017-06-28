Москалькова выступила за сокращение срока заключения в сизо при рассмотрении дел судами

Предельный срок заключения в сизо в ходе рассмотрения судами уголовных дел должен быть сокращен, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, определить не только конечный срок под следствием 18 месяцев, но и при рассмотрении дела в суде», - сказала омбудсмен в ходе заседания Либеральной платформы партии «Единая Россия». Она подчеркнула, что срок предварительного заключения не должен превышать год.

Действующее законодательство ограничивает полутора годами период содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в ходе предварительного следствия.

Москалькова напомнила, что ЕСПЧ вынес 116 решений в отношении России из-за нарушений разумных сроков содержания в сизо до вынесения судом приговора. Сама омбудсмен получила почти 600 таких жалоб.

Москалькова призвала также обязать следователей «давать свидания с родственниками через определенный срок». По ее словам, отсутствие разрешения на свидание – метод воздействия на обвиняемого.